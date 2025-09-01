$!Celebra Conalep Rosario 44 años de lucha para convertirse en una alternativa educativa

EL ROSARIO._ Con la satisfacción de la creciente matrícula, un pastel y ser la sede de la inauguración del ciclo escolar en el municipio, Conalep local celebró 44 años de fundado.

“Para nosotros es importante ser parte de esta historia porque no fue fácil, no ha sido fácil, en algún momento pensar que se iba a cerrar esta escuela Conalep Rosario, por la falta de captación de estudiantes porque no era la opción”, precisó Jesús Antonio Muñoz Valdez, encargado de la Dirección.

Así lo dio a conocer al partir el pastel conmemorativo en presencia de autoridades municipales y educativas con motivo del inicio del ciclo escolar 2025-2026.

Destacó además, que el hecho de que fuera bachillerato que surgió con el objetivo de formar profesionales técnicos en respuesta al sector productivo, que posteriormente ha dado las herramientas para una carrera profesional.