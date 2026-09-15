Celebración del Grito de Independencia en Escuinapa será sin pirotecnia y estarán prohibidos los drones

ESCUINAPA._ Por acuerdo de seguridad de los tres niveles de Gobierno, no habrá pirotecnia ni se tendrá permitido el uso de drones durante la celebración del Grito de Independencia en Escuinapa, informó Comunicación Social.

Esto forma parte de la decisión tomada después de una reunión de trabajo entre diversas corporaciones, se indicó.

Los drones no podrán ser sobrevolados sobre la plazuela Ramón Corona, Palacio Municipal y áreas de alrededor durante los eventos, es decir de 18:00 a 23:00 horas, esto para evitar accidentes por posible caída de artefactos sobre la multitud.

El uso de pirotecnia también estará prohibido, pues busca evitar accidentes y lesiones graves, especialmente en niños y niñas, busca además de promover la empatía con personas con sensibilidad auditiva, personas adultas mayores y el cuidado de los animales, se señala.