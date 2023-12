Fueron los alumnos y ex alumnos, que unieron sus habilidades adquiridas para bailar unidos al son del escuinapense, levantándose de sus lugares y creando la algarabía entre los asistentes que no esperaban que subieran al escenario a compartir el gozo que sienten al bailar el folklor honrando así a quien con tanto cariño los formó como bailarines, generando gran orgullo en el profesor Eligio Becerra Bizarrón, quien presenció la pasarela de trajes típicos, con la participación de alumnos y ex alumnos, así como la rutina de calentamiento demostrando así, que ha sido parte de sus técnicas de aprendizaje, desde sus inicios.

Los bailarines participantes pertenecen al primer grupo que el maestro formó hasta el que se encuentra actualmente, y quienes acudieron al recinto cultural solamente a expresar el respeto que Becerra Bizarrón, se ha ganado en los últimos 40 años.

Es por eso que se dieron cita trasladándose desde el lugar donde radican, solo para reconocer a su mentor, a quien le tienen un aprecio porque lo consideran parte de su familia.