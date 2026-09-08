$!Celebran a la Virgen de Loreto en Potrerillos, Rosario

ROSARIO._ En medio de un ambiente festivo, en la sindicatura de Potrerillos celebraron el patrocinio de la Virgen de Loreto.
Para este momento la venerada imagen recibió el cambio de vestido, el cual fue donado en esta ocasión por la familia Barrón González y elaborado por Sodelva Ríos.
Se precisó que la familia donante aguardó por espacio de 7 años para poder sumarse a la fiesta mariana con la donación de este vestido.
Para honrar a la patrona de la sindicatura rosarense fieles entonaron Las Mañanitas al unísono, seguido de palmas y muestras de fervor.
Por la tarde la imagen sale a recorrer las calles del pueblo bajo su protección maternal.