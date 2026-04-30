$!Celebran a niños en Escuinapa con actividades y show de botargas

ESCUINAPA._ Decenas de niños celebraron su día este 30 de abril en Escuinapa con actividades deportivas y show de botargas, en una celebración organizada por la Dirección de Atención Ciudadana.

“Que la pasen muy bien, diviértanse, creo que hay muchos regalos para disfrutar, pero ustedes tienen el mejor obsequio en el cariño de sus padres”, dijo el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental durante el festejo, donde fue acompañado por el Cabildo Infantil.