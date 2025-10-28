$!Celebran a San Judas Tadeo en calles y hogares de Escuinapa

ESCUINAPA._ Con devoción y apoyo en diversas calles del municipio celebran a San Judas Tadeo, con rezos, misa y fiesta gastronómica. María Esperanza García dejó de viajar a los templos de San Judas Tadeo en Ciudad de México, cuando uno de sus hijos le trajo un bulto de piedra desde Chihuahua, ahí inició su tradición de celebrar, algo que hace desde hace 10 años, indica. “Tenemos como 10 años festejando a San Judas, mi hijo me trajo la imagen, dijo que si se acomodaba bien a trabajar y lo trajo”, explica.









Empezaron a celebrar y a permitir que devotos tuvieran ese espacio de fe. “ Viene mucha gente, le traen cosas, el mosaico (de la capilla) es regalado, le traen porque les hizo milagros”, señala su esposo Rafael Barrón. La gente lleva comida para celebrar este día, tamales, ceviches, pozole, lo que se pueda compartir.





