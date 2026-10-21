$!Celebran adultos mayores aniversario de Casa de Día, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con baile, poesía y una fiesta, adultos mayores celebraron el primer aniversario de Casa de Día, un lugar que consideran un hogar para disfrutar la vida más allá de estar en casa. “Fue un pequeño festival el que hicimos, una pareja bailó danzón, cantaron, partimos pastel, nuestros adultos mayores estuvieron acompañados de sus familiares”, dijo la encargada de Casa de Día, Fabiola Barrón Crespo.









Indicó que la Casa de Día estuvo alrededor de un mes solo con 3 o 4 personas asistiendo, al día de hoy ya son 19 los adultos mayores quienes participan en las actividades. Éstos llegaron al lugar, invitados por sus hijos, pero los abuelitos han manifestado que en este sitio han encontrado motivación, un sitio donde pueden hacer algo más que estar encerrados en casa mientras el tiempo pasa.









“Nos ha tocado ver cómo muchos adultos han recuperado su alegría, se sienten más acompañados, conviven con otras personas y esperan con entusiasmo cada actividad”, dijo Barrón Crespo.







