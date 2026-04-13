$!Celebran al Señor de la Misericordia en la cabecera municipal de Rosario

EL ROSARIO._ Con devoción, fieles vivieron la fiesta del Señor de la Divina Misericordia, en la cabecera municipal de Rosario.
Fiesta religiosa que tuvo lugar en la colonia Valle Nuevo, donde esta advocación de Jesús cuenta con una capilla.
Fue por la tarde que se llevó a cabo la misa solemne, que fue presidida por el párroco, Porfirio Langarica Escobedo.
Tras la celebración eucarística, fieles recorrieron las calles con la imagen del santo patrono.
La música de banda Rancho Sinaloense, así como la pirotecnia anunciaban la celebración a lo largo del recorrido.