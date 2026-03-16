$!Celebran con desfile Fiesta del Señor San José en Agua Verde, Rosario

EL ROSARIO._ Las calles de la sindicatura de Agua Verde se llenaron de alegría y celebración con el desfile de carros alegóricos de las tradicionales fiestas del Señor San José.
Se trata de las fiestas patronales que tienen lugar esta edición del 13 al 19 de marzo, que cuenta con actividades religiosas y culturales.
Rápidamente las calles de la comunidad pesquera se llenaron de espectadores de todas las edades a la espera de que iniciara el desfile.
Contingente que abrió con las alegorías de los nuevos soberanos Mayza Nicole I, Reina de las Tradicionales Fiestas; Yoselin I, Reina de los Juegos Florales; Ariel I, Rey de la Alegría; Marielena I, Reina Infantil; Regina I, Reina Infantil de los Juegos Florales; Tadeo l, Rey Infantil de la Alegría, e Irais I, Niña Bonita.
Así mismo se sumaron los reyes salientes, embajadoras de instituciones educativas y comunidades vecinas.
La música de banda fue un elemento que no pudo faltar que abrían paso a los diferentes soberanos, además de comparsas y animadores que a lo largo del recorrido pusieron el ambiente.