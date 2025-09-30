$!Celebran con la apertura de la puerta santa 64 años de que se consagró el hoy santuario en Rosario

EL ROSARIO._ Con la apertura de la puerta santa que ofrece indulgencia plenaria por siete días, celebró el Santuario de Nuestra Señora del Rosario 64 años de que se consagró el nuevo templo que actualmente cuenta con el grado de santuario mariano.

Consagración que tuvo lugar el año de 1961, y estuvo a cargo del primero obispo de la Diócesis de Mazatlán, Miguel García Franco.

Hecho que marcó un acontecimiento histórico para la ciudad, con el traslado piedra por piedra del antiguo templo al lugar donde se encuentra, y que en el 2012 la fe que manifestó su pueblo le valió el distintivo de Pueblo Mágico.