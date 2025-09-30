El Sur
|
Devoción

Celebran con la apertura de la puerta santa 64 años de que se consagró el hoy santuario en Rosario

En 1961 se consagró el santuario en honor a Nuestra Señora del Rosario
Hugo Gómez |
30/09/2025 12:35
30/09/2025 12:35

EL ROSARIO._ Con la apertura de la puerta santa que ofrece indulgencia plenaria por siete días, celebró el Santuario de Nuestra Señora del Rosario 64 años de que se consagró el nuevo templo que actualmente cuenta con el grado de santuario mariano.

Consagración que tuvo lugar el año de 1961, y estuvo a cargo del primero obispo de la Diócesis de Mazatlán, Miguel García Franco.

Hecho que marcó un acontecimiento histórico para la ciudad, con el traslado piedra por piedra del antiguo templo al lugar donde se encuentra, y que en el 2012 la fe que manifestó su pueblo le valió el distintivo de Pueblo Mágico.

$!Celebran con la apertura de la puerta santa 64 años de que se consagró el hoy santuario en Rosario

”Significa que es una comunidad que ha estado creciendo en la fe, en el amor a Dios, en el amor a María santísima y que ese es el camino hacia Diosito para participar de su eterna gloria”, dijo el Párroco, Porfirio Langarica Ortega.

Sobre la puerta santa, manifestó que serán siete días en los que los fieles podrán ganar la indulgencia plenaria pero para esto deberán participar de las procesiones, confesarse, asistir a misa, pedir por la intenciones del Papa.

$!Celebran con la apertura de la puerta santa 64 años de que se consagró el hoy santuario en Rosario

”La iglesia ha querido que en todas las diócesis se celebre esta puerta santa, esta apertura de la puerta santa para que ganemos esas indulgencias plenarias”.

Detalló que previamente esta gracia tan sólo la recibían las catedrales, pero el ahora finado Papa Francisco concedió que se llevaran a cabo durante las fiestas patronales de las parroquias durante siete días.

#Rosario
#Santuario
#Conmemoración
#Nuestra Señora del Rosario
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube