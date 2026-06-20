$!Celebran Día del Policía en Rosario con misa y desayuno

ROSARIO._ En el marco del Día del Policía, conmemorado el pasado 15 de junio, el Gobierno de Rosario llevó a cabo una celebración en honor a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, encabezada por la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar.

Como parte de las actividades de reconocimiento, se realizó una misa de acción de gracias y posteriormente un desayuno de convivencia, donde la primer edil felicitó a las y los policías por su compromiso diario en el cuidado y protección de los ciudadanos en medio del contexto actual se inseguridad.