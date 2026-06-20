$!Celebran Día del Policía en Rosario con misa y desayuno

ROSARIO._ En el marco del Día del Policía, conmemorado el pasado 15 de junio, el Gobierno de Rosario llevó a cabo una celebración en honor a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, encabezada por la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar.
Como parte de las actividades de reconocimiento, se realizó una misa de acción de gracias y posteriormente un desayuno de convivencia, donde la primer edil felicitó a las y los policías por su compromiso diario en el cuidado y protección de los ciudadanos en medio del contexto actual se inseguridad.
Durante su mensaje, Valdez Aguilar aseguró que su administración ha realizado las gestiones necesarias para fortalecer a la corporación, mediante la adquisición de nuevas unidades, la entrega de uniformes y armamento, así como la implementación de bonificaciones por las labores que desempeñan los elementos.
“Esta es una manera de reconocer su trabajo y, sobre todo, de unir esfuerzos para seguir fortaleciendo la seguridad de nuestro municipio”, expresó.
La Presidenta Municipal exhortó a los integrantes de la corporación a redoblar esfuerzos, predicar con el ejemplo y mantener como prioridad el bienestar de las familias rosarenses.