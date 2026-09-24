$!Celebran el Día del Voluntariado de la Cruz Roja, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Compartiendo vivencias, anécdotas y la pasión por Cruz Roja, socorristas, damas voluntarias y ex presidentes de la institución, celebraron el Día del Voluntariado.
El evento fue coordinado por damas voluntarias para conmemorar el 11 de septiembre lo que inició Luz Cossío de López, fundadora del voluntariado, indicó la Presidenta de Cruz Roja, Ana Luisa Bautista Gayosso.
“Pedimos que viniera gente que ha estado en Cruz Roja y que conoce la operatividad de la institución, nosotros estamos agradecidos que hayan llegado y nos contarán como se empezó de cero (con Cruz Roja)”, dijo.
Fue contar, cómo se fue creando una institución de ayuda, que hoy tiene unas instalaciones recién rehabilitadas, una ambulancia nueva y personas que siempre buscan como ayudar.
Indicó que fue un evento para reconocer a los que por más de 40 años han pasado por Cruz Roja, han aportado sus conocimientos, y de cómo han sorteado los tiempos difíciles.
“En se gasta Cruz Roja, en nóminas, en insumos, en servicios como la luz, como el agua, el teléfono, Cruz Roja tiene que buscar como pagar”, dijo.
Son 10 personas que están dentro de la plantilla laboral de Cruz Roja y más de 15 voluntarios, entre los que están médicos, que cuando vienen a visitar a sus familias, acuden para aportar lo que pueden a la institución.