$!Celebran el Día del Voluntariado de la Cruz Roja, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Compartiendo vivencias, anécdotas y la pasión por Cruz Roja, socorristas, damas voluntarias y ex presidentes de la institución, celebraron el Día del Voluntariado.

El evento fue coordinado por damas voluntarias para conmemorar el 11 de septiembre lo que inició Luz Cossío de López, fundadora del voluntariado, indicó la Presidenta de Cruz Roja, Ana Luisa Bautista Gayosso.

“Pedimos que viniera gente que ha estado en Cruz Roja y que conoce la operatividad de la institución, nosotros estamos agradecidos que hayan llegado y nos contarán como se empezó de cero (con Cruz Roja)”, dijo.