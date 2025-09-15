$!Celebran el Grito de Independencia en Escuinapa

ESCUINAPA._ El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental realizó las arengas a héroes patrios al conmemorar la ceremonia del 215 aniversario del inicio de independencia.
El edil fue acompañado por su esposa Guadalupe Stone Aguilar, funcionarios, acompañado por los regidores Teodosio Fausto, Lucia Oceguera, Eleazar Pacheco y Guadalupe Palomares Fausto.
“Viva don Miguel Hidalgo y Costilla, Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez, Viva Leona Vicario, Viva Mariano Matamoros, Viva Sinaloa, Viva Escuinapa, Viva Escuinapa, Viva Escuinapa!”, exclamó Díaz Simental para recibir vivas de los presentes.
Después, el Alcalde ondeó la bandera, se entonó el himno nacional y el cielo se iluminó con pirotecnia.