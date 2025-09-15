$!Celebran el Grito de Independencia en Escuinapa

ESCUINAPA._ El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental realizó las arengas a héroes patrios al conmemorar la ceremonia del 215 aniversario del inicio de independencia.

El edil fue acompañado por su esposa Guadalupe Stone Aguilar, funcionarios, acompañado por los regidores Teodosio Fausto, Lucia Oceguera, Eleazar Pacheco y Guadalupe Palomares Fausto.