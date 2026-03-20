$!Celebran en Agua Verde la fiesta patronal del Señor San José

EL ROSARIO._ Con las Mañanitas, procesiones, evento cultural y un gran baile, en la sindicatura de Agua Verde celebraron la fiesta patronal en honor al Señor San José. La fiesta inició en la madrugada con la primera procesión con la imagen de San José peregrino y la música de banda, para concluir este primer momento con Las Mañanitas al retorno al templo.

Fue al medio día que se llevó a cabo la misa concelebrada con la participación de sacerdotes del decanato. La procesión solemne salió del templo parroquial en punto de las 17:00 horas, con la imagen del santo patrono cargado en andas por hombres de la comunidad, y la música de la banda Santa Cruz.

Detrás de la venerada imagen pequeños de la comunidad vestidos de San José, en otra línea el párroco Vicente Cruz, junto a la Alcaldesa Claudia Valdez, regidores y funcionarios municipales. Así también se destacó el respeto de los feligreses que se mantuvieron tras una valla a lo largo de la romería que se extendió por alrededor de dos horas por las calles de la comunidad pesquera.

Tras el arribo de la romería al templo arrancó el festival cultural con bailables realizados por estudiantes de la comunidad, además de compartir un pastel monumental donado por diferentes vecinos, la quema del castillo y toro de pirotecnia.