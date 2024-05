“Tengo un sentimiento muy grande por Escuinapa, aquí me crié el 80 por ciento desde 1961 que me asignaron a Escuinapa, aquí recibí mucho cariño y respeto; Escuinapa me brindó una parte de su vida, de su gente y me cedió a mi esposa Raquel”, dijo emocionado el profesor Jesús Castro Virgen en su mensaje.

Los docentes, algunos de los cuales compartieron aulas o fueron compañeros de trabajo, vivieron este momento como un reencuentro para volver a darse un abrazo.