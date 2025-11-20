$!Celebran en Escuinapa desfile revolucionario

ESCUINAPA._ Adelitas, porristas y jóvenes atendidos por agotamiento por calor o hipotensión marcaron un desfile revolucionario de casi 4 horas de duración.
El desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana fue encabezado por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, su esposa Guadalupe Stone Aguilar, así como regidores y funcionarios públicos, seguidos de las escuelas deportivas del municipio.
El grupo de deporte paralímpico consiguió los aplausos de la gente en su paso por las diversas calles que se marcó para el desfile.
Algunas escuelas optaron por llevar cuadros teatrales revolucionarios, los cuales fueron aplaudidos pero la población se concentraba en observar a las porristas.
Las preparatorias como UAS y Cbetis desde hace años parecen competir en los números preparados para la celebración, buscando coordinación exacta, por lo que se han convertido en el atractivo del desfile revolucionario, sumándose este año Conalep Escuinapa en llevar un cuadro de porristas.
Y mientras los bailes se celebraban, algunos estudiantes empezaron a requerir del apoyo de Cruz Roja y Bomberos.
“Se atendieron alrededor de 10 personas, estudiantes y dos adultos mayores”, dijo la paramédica Griselda Rodríguez Santos.
Elementos de Bomberos informaron que se atendieron a 5 personas, las cuales presentaron agotamiento por calor o hipertensión.