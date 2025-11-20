$!Celebran en Escuinapa desfile revolucionario

ESCUINAPA._ Adelitas, porristas y jóvenes atendidos por agotamiento por calor o hipotensión marcaron un desfile revolucionario de casi 4 horas de duración.

El desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana fue encabezado por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, su esposa Guadalupe Stone Aguilar, así como regidores y funcionarios públicos, seguidos de las escuelas deportivas del municipio.

El grupo de deporte paralímpico consiguió los aplausos de la gente en su paso por las diversas calles que se marcó para el desfile.