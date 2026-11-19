ESCUINAPA._ En un ambiente de alegría, colorido y fervor patrio, este jueves se llevó a cabo el tradicional desfile de jardines de niños y Centros de Atención Múltiple con motivo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana. El evento fue encabezado por la presidenta honorífica del Sistema DIF Escuinapa, Guadalupe Stone Aguilar, quien estuvo acompañada por la Secretaria del Ayuntamiento, Araceli Ibarra Rojas; la Síndica Procuradora, Lucila Polanco Durán y funcionarios municipales, quienes se sumaron a esta conmemoración histórica.







Durante el recorrido, las niñas y los niños fueron los protagonistas de esta celebración, al lucir coloridos atuendos tradicionales y ofrecer diversos ejercicios deportivos y representaciones de adelitas, revolucionarios y personajes emblemáticos de la Revolución Mexicana.







Los pequeños demostraron su talento y alegría, recibiendo los aplausos y muestras de cariño de las familias y ciudadanos que se dieron cita para disfrutar de este tradicional desfile, que fomenta desde la infancia el conocimiento de la historia y los valores cívicos.





