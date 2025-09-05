$!Celebran en Escuinapa la municipalización y el Día de la Mujer Indígena

ESCUINAPA._ Con una muestra gastronómica y festival artístico de la Universidad Autónoma de Occidente, continuaron los festejos de la municipalización en Escuinapa, así como la celebración del Día de la Mujer Indígena. El evento fue encabezado por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental y su esposa Guadalupe Stone Aguilar.









En la muestra gastronómica participaron comedores comunitarios de El Trébol I y El Trébol II, quienes ofrecieron guisos con tortillas hechas en comal, además de llevar servilletas bordadas, petates, entre otras cosas. “Los petates los hace don Dionisio, de El Trébol II; y las servilletas nosotras; ese (mantel) cuesta 5 mil pesos porque duró un año bordándose” , dijo una mujer de la comunidad.









Las personas que participaron en la muestra gastronómica recibieron un reconocimiento por parte de las autoridades, además de indicarles que son orgullo de mujer indígena tepehuana. La Universidad Autónoma de Occidente compartió espacios el evento y presentó el talento artístico que tiene con los talleres de danza y música.