$!Celebran en la UAS en Rosario congreso de Administración de Empresas

EL ROSARIO._ Bajo el lema “Ideas que mueven el mundo” y en el marco del Día del Administrador, el Centro de Estudios Superiores de El Rosario de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo el Primer Congreso Universitario de Administración de Empresas 2025.

Del congreso se informó que participaron alumnos de CESUR y Universidad Autónoma de Occidente. La inauguración fue encabezada por Manuel Iván Tostado Ramírez, Vicerrector de la Unidad Regional Sur y por Neiba Yadira Echeagaray Solorza, directora de CESUR.

Echeagaray Solorza apuntó que el objetivo de este encuentro es motivar, impulsar a los estudiantes a que pongan en práctica los conocimientos que adquieren en el aula. “La intención de este evento es fomentar el espíritu emprendedor de los jóvenes. Como lo dice su título, ‘Generación Emprendedora: Ideas que Mueven al Mundo’, buscamos inspirar a nuestros estudiantes a través de charlas y conferencias sobre los retos, obstáculos y el camino hacia el éxito de distintos emprendedores”, dijo.