Celebran en Rosario a San Judas Tadeo con múltiples manifestaciones de fe

Además, se ofreció una misa en su capilla en el Infonavit Lola Beltrán
Hugo Gómez |
28/10/2025 15:11
EL ROSARIO._ Con pirotecnia desde los primeros minutos, misas y música fieles del municipio celebraron la fiesta de San Judas Tadeo, una de las festividades que genera múltiples manifestaciones de devoción.

Fue alrededor de las 8:00 horas donde se ofreció la misa en la capilla en honor al santo patrono de las causas imposibles en el Infonavit Lola Beltrán, celebrada por el párroco Porfirio Langarica.

En su mensaje el sacerdote destacó de la intercesión que tienen los santos ante Dios para obtener favores, y particularmente San Judas cuenta con la gracia de ser apóstol, mártir y primo de Jesús.

“Los santos no hacen milagros, incluso nuestra madre santísima, los milagros los hace Dios pero por la intercesión de ellos es que los consiguen”, expuso el sacerdote.

Así también en diferentes puntos de la cabecera y el municipio esta devoción mueve a un gran número de creyentes donde principalmente ofrenda veladoras, flores y música en vivo.

En la ciudad hay algunas viviendas que mantienen capillas a la cual los creyentes se acercan para expresar su fervor.

Una capilla que convoca a un gran número de visitantes es la que se encuentra en la brecha que conduce a las comunidades de Cacalotán y Chele.

