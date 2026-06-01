El Sur
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Festejos

Celebran en Teacapán el Día de la Marina Nacional

El festejo es uno de los más importantes de la comunidad, pues permite por varios días el convivio en la comunidad
Carolina Tiznado |
01/06/2026 14:30
01/06/2026 14:30

TEACAPÁN, Escuinapa_ Con una ofrenda en memoria de los marinos caídos, se celebró en Teacapán el Día de la Marina Nacional, la máxima fiesta de este puerto.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, su esposa Lupita Stone Aguilar, la Capitana de Puerto Silvia Flores, así como las soberanas de la festividad Ana Sofía y Diega, fueron las encargadas de depositar la ofrenda floral en el mar.

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“Es una fiesta que se celebra desde los años 40, es una fiesta muy importante para los teacapanenses, es la máxima fiesta de aquí”, dijo Diana Arely Ramos de la Torre, quien forma parte del comité organizador

Indicó que las fiestas que iniciaron el sábado ha contado con conferencias diversas sobre la actividad pesquera, pues el lema es “El despertar del puerto”.

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Pues se trata de visibilizar y revitalizar la actividad pesquera de la comunidad, pues este sector es algo emblemático para este municipio, se tuvo visita de personas para dar conferencias de cómo aprovechar el desperdicio de los pescados.

Se hizo un conversatorio de la voz de las mujeres en la pesca, resaltando desde la captura, sumado a que es una fiesta con tradición, cultura y artes.

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Se suma además un homenaje a un artista en el diseño como Carlos Domínguez, que hizo los vestuarios de las soberanas, así como la maquillista Diana García.

La Fiesta del Marino cerró con el tradicional baño entre pangas que recorrieron la bahía.

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