$!Celebran en Teacapán el Día de la Marina Nacional

TEACAPÁN, Escuinapa_ Con una ofrenda en memoria de los marinos caídos, se celebró en Teacapán el Día de la Marina Nacional, la máxima fiesta de este puerto. El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, su esposa Lupita Stone Aguilar, la Capitana de Puerto Silvia Flores, así como las soberanas de la festividad Ana Sofía y Diega, fueron las encargadas de depositar la ofrenda floral en el mar.

“Es una fiesta que se celebra desde los años 40, es una fiesta muy importante para los teacapanenses, es la máxima fiesta de aquí”, dijo Diana Arely Ramos de la Torre, quien forma parte del comité organizador Indicó que las fiestas que iniciaron el sábado ha contado con conferencias diversas sobre la actividad pesquera, pues el lema es “El despertar del puerto”.

Pues se trata de visibilizar y revitalizar la actividad pesquera de la comunidad, pues este sector es algo emblemático para este municipio, se tuvo visita de personas para dar conferencias de cómo aprovechar el desperdicio de los pescados. Se hizo un conversatorio de la voz de las mujeres en la pesca, resaltando desde la captura, sumado a que es una fiesta con tradición, cultura y artes.