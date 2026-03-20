$!Celebran en Teacapán el equinoccio de la primavera

TEACAPÁN, Escuinapa._ Un nuevo ciclo ha iniciado, la renovación de un nuevo momento para la vida se abre en el equinoccio de primavera, indicó el marakame Santos de la Cruz Cristóbal. “Un nuevo sol ha llegado, amaneciendo con la luz y su alegría, para trabajar el campo, todo”, dijo al iniciar la ceremonia.







Entre el mar, playa y palmeras, se colocó un altar con flores de bugambilias, de frente al “nuevo sol” donde se colocaron las ofrendas. El marakame realizó una limpia sahumeando a los presentes con humo de palo blanco y copal, que pasó también al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental y la presidenta de DIF Guadalupe Stone Aguilar.







Danzantes de la comunidad de Palos Verdes y El Trébol I bailaron sobre la playa con danzas en honor al sol y a este nuevo ciclo natural, jugadores de ulama realizaron prácticas del juego ancestral, que se mantiene en el municipio. El profesor Eugenio Martínez brindó una información sobre cómo actúa la astronomía para que durante el año se celebre el equinoccio de primavera y el de otoño, siendo el más importante el de primavera para la población, por la renovación que se tiene en la naturaleza.





