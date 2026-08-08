El Sur
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Celebran la fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán en El Rosario

Fieles acompañaron al patrono Santo Domingo de Guzmán en su festejo
Hugo Gómez |
08/08/2026 14:14
08/08/2026 14:14

EL ROSARIO._ Con el rosario de aurora, mañanitas y procesión celebraron la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, patrono de las colonias La Joya y El Tierral de la cabecera.

Cabe destacar que el promotor de la devoción del rosario es, copatrono de la ciudad junto a Nuestra Señora del Rosario.

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Fue en punto de las 7:00 horas que inició la fiesta con el rezo del rosario, donde fieles se dieron cita en el templo erigido en su honor en la ciudad.

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Acto seguido, y como ya es tradición, con el órgano se entonaron Las Mañanitas en honor al santo patrono, fundador de la orden de Los Dominicos.

Cómo parte del programa se informó que por la tarde se realizará la procesión de la imagen por las principales calles de las colonias bajo su protección para concluir con la misa solemne.

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