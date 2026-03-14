$!Celebran misa en Rosario por el descanso de la empresaria Martha Solorza

EL ROSARIO._ Dentro del novenario en honor a la empresaria Martha Elena Solorza Hernández y en presencia de sus cenizas, el Obispo de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, encabezó una misa por su eterno descanso.
La visita del prelado había sido anunciada a la familia de Martha Elena, figura importante de la empresa “El Manantial”, elaboradora del refresco Tonicol, durante la celebración de las exequias el pasado 11 de marzo.
Fue en punto de las 11:30 horas que inició la celebración eucarística en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario.
La misa fue concelebrada por el párroco Porfirio Langarica, el vicario Alberto Ortega, y Jesús Mota, párroco del Templo del Sagrado Corazón en Mazatlán.
“Hoy estamos suplicando que esta hermana nuestra que fue una persona activa en esta comunidad, la señora Martha (Solorza), que por la misericordia de Dios llegue a la plenitud de la vida que nunca termina y que al final todos nos encontremos en ese mismo cielo”, dijo Espinoza Contreras.
Al concluir la eucaristía, el Obispo junto a los sacerdotes, elevaron una plegaria para posteriormente bendecir las cenizas de la empresaria Martha Solorza.
Por su parte, Ricardo Tobías Lozano Solorza, se dijo agradecido por todas las muestras de cariño hacia su madre.
“Mi mamá era una mujer que siempre estuvo al pendiente de las necesidades del pueblo, independientemente fueran humanas o fueran de otro tipo y pues muy agradecidos de ver el amor de la gente hacia mi mamá”, expuso.
Expuso que darían puntual continuidad a ese legado que recibió de su madre, tanto en lo empresarial, lo religioso, lo comunitario y lo político.
Así también, señaló que esta pérdida les compromete a tener una visión hacia el futuro como tercera generación.
“La transición ésta pues nos compromete aún más continuar con el legado familiar que tenemos desde nuestro abuelo. Y bueno decirles estoy en paz, siento que tuve una gran madre, una mujer que me formó, me aconsejó y estuvo conmigo siempre”.
Precisó que al concluir el novenario de misas en su honor, el próximo 20 de marzo, las cenizas se entronizarán en la cripta familiar ubicada en el templo del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad.