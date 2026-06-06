$!Celebran primer aniversario del Programa de Manejo del Santuario Playa Huizache-Caimanero

EL ROSARIO._ En el Día Internacional del Medio Ambiente, se celebró el primer año de Publicación del Programa de Manejo del Santuario Playa Huizache Caimanero, como una tarea de conservación de un importante hábitat de diversas especies, entre las que se destaca la tortuga marina. Estas acciones han permitido que se emprendan trabajos por parte del Grupo Tortuguero Huizache Caimanero, apoyados con programas de Subsidios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. A través de esta labor se implementan recorridos de supervisión por parte del grupo tortuguero Huizache-Caimanero, en un polígono de anidación en 451 hectáreas para la colecta y traslado de nidos al corral para su incubación, así como la liberación de crías al mar.





Además se fortalece la educación ambiental a través de actividades de promotoría ambiental, como resultado de las actividades realizadas por el grupo organizado de la comunidad de La Guásima. Dicho grupo mantiene trabajos de rehabilitación del corral de incubación, los recorridos diurnos y nocturnos de vigilancia y colecta de nidos para su protección en el corral de incubación.







De acuerdo al reporte dado a conocer por el santuario en mención, durante la temporada de anidación 2025 se logró la siembra de mil 304 nidos en corral de incubación, 126 mil 745 huevos sembrados, y se realizó la liberación de 93 mil 600 crías a cargo del grupo organizado, acompañadas de pláticas de educación ambiental. Por designaciones internacionales, el 2 de febrero de 2007, es designado como humedal de importancia internacional por la Convención sobre los Humedales RAMSAR, con el número 1689 la Laguna Huizache-Caimanero (RAMSAR, 2007), la cual involucra en su polígono 378.92 hectáreas de la superficie del Santuario Playa Huizache Caimanero, lo que representa el 84 por ciento.





En 1999 se designan las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) y se designa el AICA 147 Sistema Laguna Huizache-Caimanero, por ser un área de invernación del pelícano blanco y de al menos siete especies de patos que abarcan un total de 75 mil individuos. En cuanto a las aves playeras, se han contabilizado alrededor de 200 mil individuos de avoceta americana (Recurvirostra americana) (AvesMX, 2015), debido que el AICA traslapa sobre el Santuario Playa Huizache Caimanero. En 2009, el sistema lagunar Huizache-Caimanero fue incluido dentro de la Red hemisférica para Aves Playeras (WHSRN, por sus siglas en inglés).



