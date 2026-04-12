Celebrarán autoridades a lo grande el Día del Niño en Elota

LA CRUZ, Elota._ El Gobierno Municipal de Elota, a través del Sistema DIF, se alista para celebrar en grande el Día del Niño con un evento lleno de alegría, sorpresas y actividades recreativas para las niñas y niños del municipio.

El festejo se llevará a cabo el próximo sábado 2 de mayo en las instalaciones de la Feria Regional Ganadera, a partir de las 3:30 p.m., donde los pequeños podrán disfrutar de entrada gratuita, así como de todos los juegos mecánicos sin costo.

Durante una sesión de Cabildo en la que se aprobó el recurso para la realización de esta celebración, la directora del Sistema DIF Elota, la doctora Alicia Abigail Gutiérrez Mancillas, informó que se espera la asistencia de alrededor de 2,000 niñas y niños.

Asimismo, detalló que el evento contará con rifa de regalos, incluyendo bicicletas, además de la entrega de dulces, hot dogs, bebidas, pastel y muchas sorpresas más para consentir a los festejados.

“Se va a hacer una rifa de regalos al ingresar a la feria, la idea es que los niños tengan acceso a los juegos mecánicos de manera gratuita en la feria ganadera y que la entrada sea gratuita”, dijo.

La invitación está abierta a todas las niñas y niños del municipio de Elota, para que acudan y disfruten de esta gran celebración organizada especialmente para ellos.