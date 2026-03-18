$!Celebrarán este viernes el equinoccio de primavera en Teacapán, Escuinapa

ESCUINAPA._ La ceremonia de equinoccio de primavera se realizará este viernes en Teacapán, es un evento que estará dirigido por el marakamen Santos de la Cruz Cristóbal, informó Ignacio Contreras Medina, director de Turismo.
La ceremonia se realizará por primera vez en el puerto, ya que tradicionalmente por más de 15 años se ha realizado en el Trébol I, indicó Contreras Medina.
“Decidimos en Teacapán por cuestiones de las personas del Trébol, nos indicaron que no estaban en condiciones, entonces les propusimos Escuinapa(cabecera), comunidades del valle o Teacapán, decidieron que Teacapán”, dijo el funcionario.
Los danzantes con el marakamen y otros grupos como el del ulama se trasladarán hasta la playa punta de granos en Teacapán para celebrar la ceremonia de entrada de la primavera.
Esté es un evento que inició el profesor Saúl Polanco, fallecido hace unos meses y la tradición de la comunidad continúa y el Ayuntamiento los está apoyando.
“Esperemos que participen muchas personas”, dijo.
El equinoccio entra el 20 de marzo a las 7:45 de la mañana pero debido a que tienen que trasladar a las personas, y no pueden estar tan temprano en Teacapán y por eso se consideró hacerlo a las 9:30, precisó.
Lo que piden a las personas es que vayan vestidos con colores claros, llevar ofrenda en alimento o fruta que será entregada al marakamen.
En el lugar además de los danzantes estará el “petas” una persona de Chametla, Rosario, que es aficionado a la astronomía, él estará al frente de un telescopio para observación del sol.
Quienes deseen trasladarse a Teacapán, habrá un camión que tendrá un costo simbólico de 70 pesos en viaje redondo, informó.