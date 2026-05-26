$!Centro de Salud en El Rosario pone en marcha un punto de hidratación ante altas temperaturas

ROSARIO._ Con el propósito de evitar entre los transeúntes golpe de calor o deshidratación, ante el incremento en las temperaturas, el Centro de Salud local implementó un módulo de hidratación en la unidad. La atención de este punto está a cargo de estudiantes de enfermería, quienes realizan el servicio, afuera de la unidad médica ubicada en la cabecera municipal.





La sensación térmica en los últimos días ha tenido uno de los picos más altos con 41 grados. Se informó además que fue en punto de las 8:00 horas que se arrancó con la actividad, donde se brincaba la solución preparada a los vecinos que pasaban por el lugar. Las encargadas de realizar la distribución del suero, expusieron que durante el arranque se tuvo una buena respuesta por parte de la ciudadanía.





