$!Centro de Salud en Rosario asegura que unidades cuentan con el debido abasto de medicamentos

De igual forma, indicó que conforme se va dando el consumo las unidades requieren el medicamento y reciben el abasto correspondiente.

“Estamos haciendo lo necesario para gestionar todas y que esos pacientes no se queden sin medicamentos”.

“A diferencia de años anteriores en este momento contamos con un porcentaje muy alto, arriba del 90 por ciento de surtimiento casi el 100 por ciento”, aseguró.

EL ROSARIO._ Enrique Fregoso Casillas, director de Centro de Salud en Rosario afirmó que este año se ha mejorado el abasto en medicamento al sostener se cuenta con poco más del 90 por ciento de las claves en lo que a primer nivel respecta.

“Algunas ocasiones el medicamento se escasea porque pues se termina pero no están enviando mes tras mes mediante las rutas, el medicamento prácticamente completo de los esquemas que necesitamos en primer nivel”.

Entre los medicamentos con mayor demanda en las unidades, dijo, son los antibióticos, analgésicos, para padecimientos respiratorios.

Además, destacó que las recetas que no se surten disminuyeron significativamente en el municipio.

Reconoció que esta situación se reflejó en la baja en los índices de consulta por lo que llamó a acudir a las unidades con confianza.

“Por eso invitamos a la población a que asistan en algún momento esa fue una limitante el asistir a la consulta y que no hubiera medicamento pero los invitamos, ya existen prácticamente todas las claves en las unidades”, argumentó.

Ante la demanda recurrente del suero antialacrán, refirió que se han dado las suficientes dosis, mismas que reciben las unidades con base a las estadísticas mensuales que arrojan las consultas.

“El surtimiento que tenemos nosotros en farmacia va basada en la productividad mensual, en la asistencia mensual de los pacientes, entonces en eso se saca una estadística y es por eso que nosotros solicitamos esa cantidad de medicamento”, asentó.