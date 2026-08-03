$!Centros de canje de uniformes y útiles reportan buen arranque en Rosario

ROSARIO._ Durante el arranque de canje de uniformes y útiles en Rosario, titulares de centros reportan buen inicio durante el arranque este lunes 3 de agosto.
Dependiendo del establecimiento las actividades iniciaron algunos a las 8:00 horas y otros una hora más tarde, para recibir a los padres de familia o tutores.
Así lo expusieron mediante un sondeo realizado por Noroeste en los centros de canje de la cabecera municipal de Rosario.
Se informó que formalmente en la ciudad operan alrededor de cinco a seis centros de canjes de uniformes, además de los encargados de entregar útiles escolares.
"Vamos muy bien, fíjate, a pesar del clima como está verdad que está lluvioso va bien, va bien, excelentemente bien”, Hugo Daniel Pérez Peña, propietario de papelería.
Destacó además que con base a la experiencia del año pasado, esta situación se repite los tres primeros días al inicio de semana y que cambia la inicial para el trámite.
“Generalmente es los primeros dos, tres días de cada semana al inicio de cada letra es cuando hay más gente”, dijo el comerciante.
Se precisó que el canje será del 3 al 23 de agosto, en orden alfabético, y el 24 se destinará a los rezagados.
Así mismo se informó que se ha tenido mayor celeridad en el trámite donde se ha visto mayor disposición de los padres de familia.
“El arranque del día de hoy estuvo muy bien, desde muy temprano ya estuvieron las mamás con su documentación correctamente”, Ana Manuela García Rendón, esposo la encargada del centro de canje de uniformes.
García Rendón destacó la importancia de que los tutores se preparen con la documentación adecuada boleta del alumno que recibirá el apoyo, legible la clave o CURP y copia de la credencial del INE, así como tener claridad con las tallas.
“Realmente es rápido, pero si no traen la clave, porque hay veces que las boletas vienen borrosas o el CURP viene borroso, entonces ahí es cuando nosotros nos tardamos con esos detallitos".
Los comerciantes coincidieron en la importancia de organizarse para realizar los trámites en tiempo y forma para que cuenten con estos recursos en el momento del regreso a clases.