$!Centros de canje de uniformes y útiles reportan buen arranque en Rosario

ROSARIO._ Durante el arranque de canje de uniformes y útiles en Rosario, titulares de centros reportan buen inicio durante el arranque este lunes 3 de agosto.

Dependiendo del establecimiento las actividades iniciaron algunos a las 8:00 horas y otros una hora más tarde, para recibir a los padres de familia o tutores.

Así lo expusieron mediante un sondeo realizado por Noroeste en los centros de canje de la cabecera municipal de Rosario.

Se informó que formalmente en la ciudad operan alrededor de cinco a seis centros de canjes de uniformes, además de los encargados de entregar útiles escolares.

"Vamos muy bien, fíjate, a pesar del clima como está verdad que está lluvioso va bien, va bien, excelentemente bien”, Hugo Daniel Pérez Peña, propietario de papelería.

Destacó además que con base a la experiencia del año pasado, esta situación se repite los tres primeros días al inicio de semana y que cambia la inicial para el trámite.

“Generalmente es los primeros dos, tres días de cada semana al inicio de cada letra es cuando hay más gente”, dijo el comerciante.

Se precisó que el canje será del 3 al 23 de agosto, en orden alfabético, y el 24 se destinará a los rezagados.

Así mismo se informó que se ha tenido mayor celeridad en el trámite donde se ha visto mayor disposición de los padres de familia.