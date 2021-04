Cesan a Omaña Vidal de la subdirección de Hospital General de Escuinapa

ESCUINAPA._ Ricardo Omaña Vidal dejó de fungir como subdirector del Hospital General, después de que se dio a conocer que su esposa recibió la primera dosis de la vacuna Covid-19.

El director de este nosocomio, Eduardo Villaseñor González, reconoció que la esposa del médico internista recibió la vacuna el viernes pasado, durante la tarde.

“Fue real (la vacunación), eran vacunas que se tenían que utilizar, que sobraban, todo el personal está vacunado al cien por ciento, con las dos dosis, a excepción de dos personas que se negaron a recibir la vacuna”, dijo.

Una persona que no pertenece a la institución denunció el hecho y aunque la Secretaría de Salud no le ha notificado, Omaña Vidal ya no está fungiendo como Subdirector.

“No he recibido ninguna instrucción, no sé si habrá alguien más, pero él (Omaña Vidal) ya no está fungiendo como subdirector, no sé si yo me iré, solo sé que fue una orden de jurídico (el cese)”, dijo.

Al respecto, el médico Ricardo Omaña Vidal indicó que no considera que cometió alguna falta, pues era vacuna sobrante la que se tenía en el lugar y el personal del Hospital General ya tenía las dos inoculaciones.

“Estaba en casa cuando me llamaron que quedaban vacunas, creo que no cometí ninguna falta porque todo el personal del Hospital ya había sido vacunado, era vacuna sobrante, pregunté en Culiacán si podía vacunar a mi esposa y se me informo que sí”, detalló.

Las vacunas tenían que utilizarse, no se podían llevar a otra institución porque eran mínimas, no alcanzaba para poder inocular a los trabajadores de otra institución y se tenían que utilizar, se informó.

Partiendo que el año pasado estuvo en estado crítico por Covid-19 y su esposa también se contagió, además de que como médico internista sigue atendiendo casos y si bien por estar vacunado no puede enfermar, si puede contagiar de nuevo a su esposa que es adulta mayor, no considera que cometió falta.

“Era viernes por la tarde, festivo (Viernes Santo,) con pocas dosis que se tenían que aplicar de manera rápida, aceptaron, se dijo que también mi hija, pero mi hija es médica en Culiacán y ella fue vacunada cuando se vacunó al personal de salud”, señaló.