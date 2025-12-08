$!César Omar se convierte en ‘Santa’ para la ilusión de los pequeños en Rosario

EL ROSARIO._ Al emitir su peculiar risa “¡ho, ho, ho!” como “Santa”, César Omar Jara Gómez atrae a un gran número de niños ya sea para la foto o recibir la cartita de los deseos de Navidad en la fuente frente al palacio municipal. “No muy hermoso ver a los niños sonrientes, felices, me abrazan, y se pegan no se quieren ni despegar; es lo más hermoso, no es tanto por el dinero sino verlos felices a ellos con una bella sonrisa”, expresó. La persona detrás del personaje que evoca la ternura de papá Noel, afirmó que se vistió de Santa Claus por primera vez hace alrededor de ocho años a petición de una vecina, y dado al éxito con los niños ha decido mantener la actividad durante las fiestas decembrinas en Rosario.

“No recuerdo la fecha realmente pero fue desde el primer desfile luces que hubo y de ahí nació la idea de Santa; una señora me dijo ‘Oye, ¿quieres ser Santa?, yo tengo el traje tengo todo’”, precisó. Tal ha sido su compromiso con mantener la magia, relata, que pasó de una barba postiza a dejarla crecer para ese efecto. Cesar Omar manifestó que dado los resultados, decidió sumarse al desfile de las luces luego de solicitar el permiso de las autoridades para después instalarse con su trineo junto al pino monumental. ”De hecho en el desfile (de las luces) yo me meto, bueno voy pido, permiso al Ayuntamiento y me dicen que sí, me meto al desfile como particular”.