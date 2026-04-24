$!Cesur impulsa ‘Jardines Sustentables’ para bienestar universitario en Rosario

EL ROSARIO._ Alumnos del Centro de Estudios Superiores de El Rosario (Cesur) pusieron en marcha el programa “Jardines Sustentables UAS para tu Bienestar”, programa que tiene como objetivo promover la creación y fortalecimiento de espacios verdes en las unidades académicas.
“Se contribuye al desarrollo de entornos saludables, sostenibles y propicios para la formación integral de la comunidad universitaria”, indicó la coordinadora Raquel Flores Peraza.
Precisó que son estudiantes de la licenciatura en Agronomía quienes participan activamente en labores de cuidado, conservación y mejoramiento de las áreas verdes del plantel; entre las acciones realizadas destaca el trasplante de especies nativas, práctica que favorece la biodiversidad local y fortalece el equilibrio ecológico en los espacios educativos.
Asimismo, dijo, estas actividades permiten a los estudiantes consolidar sus conocimientos teóricos mediante la práctica, al tiempo que fomentan una conciencia ambiental responsable y el respeto por el entorno natural de Sinaloa.