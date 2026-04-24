$!Cesur impulsa ‘Jardines Sustentables’ para bienestar universitario en Rosario

EL ROSARIO._ Alumnos del Centro de Estudios Superiores de El Rosario (Cesur) pusieron en marcha el programa “Jardines Sustentables UAS para tu Bienestar”, programa que tiene como objetivo promover la creación y fortalecimiento de espacios verdes en las unidades académicas.

“Se contribuye al desarrollo de entornos saludables, sostenibles y propicios para la formación integral de la comunidad universitaria”, indicó la coordinadora Raquel Flores Peraza.