El Sur
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Ecología

Cesur impulsa ‘Jardines Sustentables’ para bienestar universitario en Rosario

La iniciativa busca promover la creación y fortalecimiento de espacios verdes en unidades académicas
Hugo Gómez |
24/04/2026 12:11
24/04/2026 12:11

EL ROSARIO._ Alumnos del Centro de Estudios Superiores de El Rosario (Cesur) pusieron en marcha el programa “Jardines Sustentables UAS para tu Bienestar”, programa que tiene como objetivo promover la creación y fortalecimiento de espacios verdes en las unidades académicas.

“Se contribuye al desarrollo de entornos saludables, sostenibles y propicios para la formación integral de la comunidad universitaria”, indicó la coordinadora Raquel Flores Peraza.

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Precisó que son estudiantes de la licenciatura en Agronomía quienes participan activamente en labores de cuidado, conservación y mejoramiento de las áreas verdes del plantel; entre las acciones realizadas destaca el trasplante de especies nativas, práctica que favorece la biodiversidad local y fortalece el equilibrio ecológico en los espacios educativos.

Asimismo, dijo, estas actividades permiten a los estudiantes consolidar sus conocimientos teóricos mediante la práctica, al tiempo que fomentan una conciencia ambiental responsable y el respeto por el entorno natural de Sinaloa.

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