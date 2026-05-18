CFE cobraba de más por alumbrado público al Gobierno de Rosario desde hace 10 años

ROSARIO._ El Tesorero Municipal Sergio Valente Domínguez Noriega afirmó que tras realizar censo en luminarias, se detectó un desfase en el cobro de la Comisión Federal de Electricidad por más de 300 mil pesos por mes, que al año ascenderían a 3 millones 600 mil pesos.

Con esto se suma el Municipio al reclamo ciudadano de tarifas justas que se ha registrado en la última semana.

“Lo grave de esto es que no venía del año pasado que descubrimos al hacer el Censo de luminarias, no, esto viene desde hace 10 años; desde hace 10 años tenemos documentado todo donde CFE le estaba cobrando en exceso al municipio, y en la actualidad traducido a cifras son más de 300 mil pesos por mes que la CFE le estaba cobrando de más al Municipio”, aseveró.

En el censo, detalló, se contaron todas las luminarias del Municipio que se cobra como servicio no medido, donde se determinó que son 3 mil 800 luminarias con las que cuenta el municipio y no las poco más de 5 mil luminarias que se venían cobrando.

Domínguez Noriega descartó que en el caso de Servicios Medidos donde se contempla al Ayuntamiento, oficinas y parques, presenten problemas.

La medida, refirió que se dio al detectar que CFE en el año 2024 quería cobrar un ajuste por más de 300 mil pesos.

“Y eso nos encendió las alarmas, le pedimos a CFE iniciar el censo del año 2025, lo hicimos, ¿Cuál fue el resultado?, que CFE nos estaba cobrando más de 300 mil pesos por mes”, argumentó.

Dio a conocer también que se mantienen a la espera del resultado del censo de luminarias del año 2025, ya se realizó el correspondiente al 2026, pero a pesar de no tener los resultados se espera que se tenga un nuevo ajuste.

Explicó que derivado del censo los cobros pasaron de 850 mil a 900 mil pesos mensuales del año pasado, a un cobro de 530 a 550 mil pesos, en los meses de enero, febrero y marzo de este año.

“Y ya estamos viendo que tenemos un ahorro de 300 mil pesos mensuales, o no sé si ahorro, pero ya el cobro real, porque no se le puede llamar ahorro a algo que la CFE te está cobrando en exceso. Y sí, como municipio estamos muy inconformes también, porque desde noviembre que se terminó el censo a la fecha no nos pueden dar resultado”, sostuvo.

El funcionario municipal dio a conocer que tras el ajuste a la tarifa se busca además la compensación de los años anteriores, donde la respuesta es que se puede resarcir lo del año inmediato mientras CFE de hacer un ajuste puede irse hasta 10 años atrás, lo que calificó como una incongruencia.

“Ya se nos está cobrando lo justo, se hizo el censo luminaria por luminaria, y aquí pues la idea es que ese ajuste que está ahorita a nuestro favor pues implementarlo en tema de alumbrado público que al final de cuentas para eso está destinado”.