CFE corta de nuevo la luz a la Jumapae; niegan reconexión

ESCUINAPA._ La Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía a los acueductos Baluarte-Teacapán y Baluarte-Escuinapa el viernes pasado, y aunque presuntamente la paramunicipal volvió a conectarse, el gerente general de la Jumapae, Giovanni Saracco Martínez, negó el hecho.

Pese a todo, el servicio de agua potable no se ha restablecido al 100 por ciento en la cabecera municipal, donde los escuinapenses llevan pipas a surtir del vital líquido sus hogares.

“Como a las once o doce del viernes llegaron a cortar la luz los de la Comisión Federal, pero el sábado fue el gerente (Geovanni Saracco) con gente de una empresa a conectarse de nuevo”, dijo personal de la Jumapae.

El servicio de agua se vio interrumpido por lo menos 24 horas, hasta que personal de la paramunicipal acompañado de una empresa, realizó la reconexión del servicio y la Comuna colocó elementos de policía las 24 horas del día.

“Después de que cortaron la luz en el acueducto, nos regresaron al punto, pero ahora a estar día y noche ahí”, dijo personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quien también confirmó el corte de energía eléctrica por la CFE.

Al respecto, el gerente general de la Jumapae, dijo que el abasto de agua está normal y que la suspensión de energía fue por un ‘apagón’, una situación que también vivió Rosario.

“Se está trabajando normal, a mí no me avisaron de ningún corte, parece que Rosario también tuvo corte de energía, parece que se fue la luz, a mí eso de corte de energía no me han avisado”, dijo.

El personal de la Jumapae que está en el sistema de rebombeo tiene la encomienda, manifestó, de avisar cualquier eventualidad que se tenga en el lugar.

Informó que sí se tiene un adeudo con la CFE que data de 2017, y es de más de 8 millones de pesos.

“El adeudo que se tiene es histórico, desde 2017, todas las administraciones han aportado su granito de arena (para la deuda)”, dijo.

De momento el recibo de energía que se paga es de 500 mil pesos, menos de los 580 mil pesos que se pagaban antes.

De 2018 a 2019, siendo gerente Juan Manuel Grave Inda, no se pagó la energía eléctrica del sistema de rebombeo, debido a que el funcionario interpuso una denuncia contra la dependencia federal para que instalaran sistema de medidores, ya que se pagaba cuota fija de 500 mil pesos, al colocarse estos después de un año, el adeudo era impagable porque se superaba casi los 10 millones de pesos.