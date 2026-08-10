$!CFE deja a vecinos de Escuinapa sin luz por considerar zona insegura

ESCUINAPA._ Al ser considerado presuntamente un municipio inseguro, personal de CFE no acudió al llamado de la falta de energía en calle Morelos y es momento en que la zona sigue sin luz, señalaron vecinos.

El apagón que afecta a por lo menos 15 domicilios entre los que están diversos negocios, se presentó desde las 19:00 horas del domingo, indicaron, hasta las 15:00 horas de este lunes el servicio no ha sido restablecido.

“Hicimos el reporte desde ayer (domingo) pero nos dijeron que como era zona de peligro no podían venir... dijeron que Escuinapa en sí era una zona de peligro y no podían venir”, dijo María López.

Les indicaron que no hay una fecha precisa para que el servicio se restablezca, pues puede ser mañana martes o no saben cuándo pues fue el transformador el que se afectó con la caída de un rayo, quemándose.

“Que no dependía de ellos, que como podía quedar mañana o tal vez pasado”, dijo la señora.