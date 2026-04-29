$!CFE restablece servicio eléctrico tras afectación en Rosario

Personal de la Comisión Federal de Electricidad informó que ya quedó restablecido el suministro eléctrico que se vio afectado este miércoles en Rosario.
La causa de la interrupción fue un colapso por parte de personas desconocidas en contra de una estructura tipo “H” (torre), indicaron autoridades.
La estructura se reparó y a las 20:47 horas se restableció el suministro a los 22 mil 742 usuarios afectados en el municipio.
También se indicó que en Escuinapa no tenían el servicio eléctrico desde las 15:00 horas, sin embargo, usuarios informaron que se restableció cerca de las 20:00 horas.