$!Chametla celebra la tercera Cabalgata a Campo Traviesa

CHAMETLA, Rosario._ Con el objetivo de estrechar lazos entre jinetes y practicar el montado a caballo, se realizó en Chametla la tercera edición de la Cabalgata a Campo Traviesa. “Es de reunirnos, de hacer más amigos porque ellos vienen aquí con nosotros, nosotros le devolvemos la pionada, cuando ellos tienen cabalgatas nosotros vamos y los acompañamos”, dijo José Guadalupe Rojas Flores, miembro de la organización.







Informó, además, que se realiza como un preámbulo del Festival del Mestizaje que año con año realiza la comunidad. Se tuvo una participación de 300 asistentes entre caballerangos y amazonas de todas las edades. Los jinetes fueron de Chametla y comunidades vecinas del municipio entre las que estuvieron Agua Verde, El Pozole, Apoderado, Teodoro Beltrán, La Guásima, Gregorio Vázquez Moreno; del vecino municipio de Escuinapa, Isla del Bosque, Cristo Rey, Teacapán; entre otros.





