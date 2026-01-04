El Sur
|
Cabalgata

Chametla celebra la tercera Cabalgata a Campo Traviesa

El evento reunió a 300 jinetes como antesala del Festival del Mestizaje
Hugo Gómez |
04/01/2026 14:49
04/01/2026 14:49

CHAMETLA, Rosario._ Con el objetivo de estrechar lazos entre jinetes y practicar el montado a caballo, se realizó en Chametla la tercera edición de la Cabalgata a Campo Traviesa.

“Es de reunirnos, de hacer más amigos porque ellos vienen aquí con nosotros, nosotros le devolvemos la pionada, cuando ellos tienen cabalgatas nosotros vamos y los acompañamos”, dijo José Guadalupe Rojas Flores, miembro de la organización.

  • $!Chametla celebra la tercera Cabalgata a Campo Traviesa
  • $!Chametla celebra la tercera Cabalgata a Campo Traviesa
  • $!Chametla celebra la tercera Cabalgata a Campo Traviesa

Informó, además, que se realiza como un preámbulo del Festival del Mestizaje que año con año realiza la comunidad.

Se tuvo una participación de 300 asistentes entre caballerangos y amazonas de todas las edades.

Los jinetes fueron de Chametla y comunidades vecinas del municipio entre las que estuvieron Agua Verde, El Pozole, Apoderado, Teodoro Beltrán, La Guásima, Gregorio Vázquez Moreno; del vecino municipio de Escuinapa, Isla del Bosque, Cristo Rey, Teacapán; entre otros.

  • $!Chametla celebra la tercera Cabalgata a Campo Traviesa
  • $!Chametla celebra la tercera Cabalgata a Campo Traviesa
  • $!Chametla celebra la tercera Cabalgata a Campo Traviesa

“Vamos a recorrer en esta cabalgata como unos 15 (kilómetros), le vamos a dar la vuelta al cerro, a la pesca que se llama ‘El Charco’, es por toda la orilla de la marisma, y agarramos tres kilómetros de carretera rumbo a la playa”.

La cabalgata culminó en el taste de donde salieron para ofrecer una comida a los asistentes.

#Cabalgata
#Chametla
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube