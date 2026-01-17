$!Chametla despierta con la alegría del Festival Cultural del Mestizaje en Sinaloa

EL ROSARIO._ Con el estallido de la pirotecnia y la música de banda despertó la sindicatura de Chametla, lo que marcó el inicio del Festival Cultural por el 495 Aniversario del Mestizaje en Sinaloa. Fiesta que inicia este sábado 17 de enero y se extiende hasta el 21 de enero, que tiene como día principal el 20 de enero.









Fiesta que destaca la unión de los chametlences y el espíritu acogedor para los hijos que regresan como sus visitantes provenientes de diferentes puntos del municipio, la entidad e incluso del país o del extranjero.









Con las calles aún oscuras antes del amanecer, las familias y visitantes salían de los hogares para participar del festival que se ha convertido en uno de los más importantes del municipio y la región.







Fue poco después de las 6:30 horas con las primeras luces del día se puso en marcha la primera actividad denominada “música de alba”, de la mano de banda “La Activada”, que se encarga de llevar la alegría de la fiesta a todos los rincones de la sindicatura.





