$!Chametla y sus visitantes celebran el 495 Aniversario del Mestizaje en Sinaloa

Esta festividad recuerda el encuentro de las culturas Totorame y española, que designa a Chametla como el asentamiento más antiguo de la entidad.

EL ROSARIO._ Por medio de varias actividades y como parte del día principal, en la sindicatura de Chametla celebraron el 495 Aniversario del Mestizaje en Sinaloa.

En esta edición el festival que inició el 17 de enero se extendió por un día más por lo que cerrará actividades el 21 de enero, ya que pasó de cuatro a cinco días.

A diferencia de los cinco días del Festival Cultural este día las actividades iniciaron a las 5:00 horas con el repique de campanas y rosario de aurora en el templo parroquial San Pedro Apóstol.

Como es tradición, la parte festiva llegó a las 6:00 horas con la música de alba, que partió del templo por algunas calles de la comunidad pesquera para concluir en la escuela Primaria Enrique Perez Arce para continuar con el comelitón popular.

El comelitón popular consiste en un menudo para todos los asistentes lo ofreció en esta ocasión el barrio Miguel Hidalgo de arriba, el cual consistió en 60 kilos de menudo que se entregó entre 400 a 500 personas.