$!‘Chiquita’ decora desde hace 15 años con banderitas las fiestas de la Virgen del Rosario

ELROSARIO._ Lo que empezó con la decoración de la frutería de su mamá para el día de Nuestra Señora del Rosario, para María del Rosario Morales Aguilar, mejor conocida como “Chiquita”, la colocación de banderitas se ha convertido en un oficio desde hace 15 años. “Lo hago más que nada por el día pues de la virgen. Es el pueblo y quieras o no le da vida al pueblo, y se ve que estamos de fiesta, yo creo que eso representa la bandera”, afirmó. “De que me veían colgando y así se fue dando, empecé por mi casa (Melchor Ocampo), por la calle esa”.

Por eso, con escalera, paquetes de banderas e hilo, una botella llena de agua y tijeras, María del Rosario va colocando sola las tiras de papel a solicitud de negocios y familias. Con el paso del tiempo, refirió que lo tomó como una tradición, ya que relaciona octubre con la puesta de banderas.

“Chiquita” manifestó que tenía 13 años cuando empezó a realizar esta actividad, con un costo de 25 pesos la tira colocada, y el bulto de banderas a 70 pesos. Este tiempo en la actividad le ha permitido conocer que existen diferentes tipos, entre las que destacó la bandera picada o triangular, así como también que para la fiesta está con los colores de El Vaticano, de María o multicolor. Por año, señaló, el número de banderas que coloca oscila entre 800 y 1,000, dependiendo de las posibilidades de las familias.

Sobre el inicio, manifestó que siempre es una semana antes de la festividad que tiene lugar cada primer domingo de octubre, para que le dé el margen de atender todas las demandas. Entre las calles que cubre de estos detalles, enlistó Melchor Ocampo, 20 de Noviembre, Ángel Flores, Gabriel Leyva y Morelos. Aseguró que este año ha habido más demanda, pues no solo se ha solicitado para la festividad, sino también para el novenario.