$!Chocan vehículos en la carretera estatal Escuinapa-Teacapán

ESCUINAPA._ Pérdidas materiales dejó un choque por alcance en la carretera Escuinapa-Teacapán, a la altura del albergue de jornaleros agrícolas “Brenda Irvin”.

El hecho se suscitó alrededor de las 09:20 horas de este jueves en el kilómetro 38+100 de la carretera estatal.

Participaron en el hecho una camioneta marca Nissan color blanco sin placas de circulación conducida por Zeferino “N”.