$!Chocan vehículos en la carretera estatal Escuinapa-Teacapán

ESCUINAPA._ Pérdidas materiales dejó un choque por alcance en la carretera Escuinapa-Teacapán, a la altura del albergue de jornaleros agrícolas “Brenda Irvin”.
El hecho se suscitó alrededor de las 09:20 horas de este jueves en el kilómetro 38+100 de la carretera estatal.
Participaron en el hecho una camioneta marca Nissan color blanco sin placas de circulación conducida por Zeferino “N”.
También un automóvil marca Nissan color blanco del servicio público del Estado de Sinaloa que era conducida por Martín “N” con domicilio en la cabecera municipal.
El hecho se presentó en zona de vibradores, una de las unidades impactó a la otra por lo que los daños fueron solo en los vehículos.