$!Choque de tráileres en la autopista deja una unidad siniestrada en Rosario

EL ROSARIO._ Miles de pesos en pérdidas materiales dejó un choque entre dos unidades de carga, dejando una consumida por el fuego la pista de cobro a la altura de Rosario.

De acuerdo a las autoridades el hecho se registró alrededor de las 5:30 horas, sobre la autopista Tepic-Mazatlán, en el kilómetro 206, en el tramo a la altura de Potrerillos.

Las unidades involucradas fueron un tráiler marca Kenwort, color naranja, el otro tráiler involucrado marca Kenworth, color blanco, quedó calcinado.