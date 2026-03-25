$!Choque de tráileres en la autopista deja una unidad siniestrada en Rosario

EL ROSARIO._ Miles de pesos en pérdidas materiales dejó un choque entre dos unidades de carga, dejando una consumida por el fuego la pista de cobro a la altura de Rosario.
De acuerdo a las autoridades el hecho se registró alrededor de las 5:30 horas, sobre la autopista Tepic-Mazatlán, en el kilómetro 206, en el tramo a la altura de Potrerillos.
Las unidades involucradas fueron un tráiler marca Kenwort, color naranja, el otro tráiler involucrado marca Kenworth, color blanco, quedó calcinado.
Presuntamente el conductor de la unidad que fue consumida por el fuego, se quedó dormido, lo que ocasionó el accidente, y luego se dio a la fuga.
Al lugar acudieron socorristas de la pista, elementos de Protección Civil y Seguridad Pública para brindar el auxilio.
Tras combatir el fuego, Bomberos de Protección Civil se reactivó la circulación, para darle el debido trámite agentes de La Guardia Nacional de la división de carreteras.