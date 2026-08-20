$!Choque en la México 15 deja dos heridos; auto termina volcado en El Rosario

ROSARIO._ La conductora de un automóvil y un motociclista resultaron lesionados luego de que sus unidades chocaran sobre la carretera México 15, en el tramo que cruza por la cabecera municipal, a la altura del entronque a Cacalotán.

La conductora del vehículo fue identificada como Estefany “O”, de 33 años, con domicilio en Cacalotán, mientras que el motociclista, Jeison “S”, de 20 años, tiene su domicilio en Potrerillos.

El accidente se registró alrededor de las 10:30 horas sobre la vía federal de ingreso a la cabecera municipal.

Las unidades involucradas fueron un automóvil Kia, color azul, con placas VGB-093-C, y una motocicleta NS 200 Pulsar, color rojo con blanco, aparentemente sin placas de circulación.