$!Choque en la México 15 deja dos heridos; auto termina volcado en El Rosario

ROSARIO._ La conductora de un automóvil y un motociclista resultaron lesionados luego de que sus unidades chocaran sobre la carretera México 15, en el tramo que cruza por la cabecera municipal, a la altura del entronque a Cacalotán.
La conductora del vehículo fue identificada como Estefany “O”, de 33 años, con domicilio en Cacalotán, mientras que el motociclista, Jeison “S”, de 20 años, tiene su domicilio en Potrerillos.
El accidente se registró alrededor de las 10:30 horas sobre la vía federal de ingreso a la cabecera municipal.
Las unidades involucradas fueron un automóvil Kia, color azul, con placas VGB-093-C, y una motocicleta NS 200 Pulsar, color rojo con blanco, aparentemente sin placas de circulación.
De acuerdo con testigos, el automóvil ingresaba desde la carretera estatal que conduce a Cacalotán, mientras que la motocicleta circulaba por la carretera federal, cuando ambas unidades chocaron.
Tras el impacto, el automóvil salió proyectado hacia el carril que corre de norte a sur y, debido a una banqueta, terminó volcado sobre el costado del lado del conductor. La motocicleta quedó a unos metros del vehículo.
Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes brindaron auxilio a los lesionados.
Debido a las lesiones que presentaban y para descartar heridas de mayor gravedad, ambos fueron trasladados al Hospital Integral IMSS-Bienestar de la ciudad.
Minutos más tarde, elementos de la Guardia Nacional, División de Caminos, tomaron conocimiento del accidente y solicitaron una grúa para retirar las unidades involucradas y realizar las diligencias correspondientes.