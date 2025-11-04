$!Choque entre motocicletas deja herida a una persona de la tercera edad, en Rosario

EL ROSARIO._ Una persona de la tercera edad que circulaba en una motocicleta resultó herida tras chocar contra otra en la cabecera municipal de Rosario.
El herido fue identificado como Cirilo “H”, de 89 años, con domicilio en la colonia Luis Donaldo Colosio.
Se informó que el hecho fue reportado a Seguridad Pública a las 10:00 horas, sobre la calle José López Portillo, en la zona conocida como “La Chalata”.
Tras el reporte acudieron elementos de Protección Civil y Cruz Roja para brindar la atención del vecino herido.
Al sufrir una presunta fractura expuesta de la pierna izquierda fue trasladado de emergencia al Hospital Integral IMSS Bienestar de la cabecera municipal.
Para darle el debido trámite intervinieron elementos de Tránsito Municipal, quien removió las unidades a Seguridad Pública para fincar la debida responsabilidad.