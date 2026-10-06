$!Ciclistas peregrinan desde Agua Verde en honor a la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ En busca de combinar su pasión por pedalear con su participación en la tradicional peregrinación de la parroquia del Señor San José de Agua Verde en honor a la Virgen del Rosario, y con el fin de que la travesía se convierta en tradición, un grupo de 7 amigos arribó abordo de sus bicicletas hasta el Santuario de Nuestra Señora del Rosario. “El cuerpo pone la fuerza en cada pedaleada, pero es la fe la que mueve nuestras ruedas”, es la consigna que se podía leer en la parte posterior de sus playeras, mismas que aseguraron fue su consigna desde que salieron de la sindicatura.

Se trata de Karen Medina Estrada, Sandra Estrada Gavilanez, Yaritza Ramos, Miriam Saucedo, Víctor López, Jefri López, Madeleine Fuentes, y Meraris López, aunque de diferentes edades los unió su gusto por esta disciplina. “Somos muy creyentes en la iglesia, normalmente todos los años venimos a pie pero ahora como estamos practicando lo que es la bici pues dijimos vámonos en la bici”, explicó Karen Medina Estrada. Por tal motivo, alistaron sus cascos y las luces de sus bicicletas para salir el sábado 3 de octubre a las 20:30 horas y llegar antes de Las Mañanitas en honor a Nuestra Señora del Rosario.

Tras poco más de una hora y de recorrer alrededor de 18 kilómetros, el grupo de ciclistas arribó al santuario, luego de descender de las bicicletas se persignaron al llegar con bien a su destino y cumplir con su cometido. “Ay, la verdad que muy felices, son 18 kilómetros muy contentos con esta nueva experiencia y que cada año vamos a repetir”, aseguró. Las únicas paradas fueron en los templos de las comunidades que se encuentran de camino entre las que mencionó La Pedregosa y La Estación.