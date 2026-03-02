$!Cierra Carnaval de El Rosario con desfile y espectáculo de luces

EL ROSARIO._ Familias salieron a las calles para apreciar el desfile del Carnaval El Rosario 2022 “Soy Rosarense”, encabezado por los reyes Cristhian I, Arantza I, Angie I y reyes salientes. El evento que inició y concluyó en el malecón Juan Millán con el denominado espectáculo de luces y baile popular.







El desfile recorrió las principales calles del Centro de la ciudad contó con seis alegorías, y vehículos decorados, comparsas, motocicletas y caballos. Una adición que llamó la atención de los presentes fue que días previos se convocó a la ciudadanía para apoyar Francisco Alfonso Ramos Cervantes, mejor conocido como “La pajarita”, que se presentó como rey del pueblo y fue el encargado de cerrar el desfile.





Tras el cierre del recorrido de los reyes y embajadoras, el malecón Juan S. Millán se iluminó por completo con un majestuoso espectáculo de luces donde los juegos pirotécnicos brillaron dejando asombrados a cientos de espectadores que vivieron un momento mágico e inolvidable. Para cerrar la fiesta, se llevó a cabo un baile popular amenizado por el cantante Adrián Quintero y Banda Santa Cruz, quienes pusieron a cantar y bailar a los rosarenses.





