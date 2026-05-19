$!Cierran de nuevo puente colgante en la Laguna del Iguanero, en Rosario

ROSARIO._ A poco más de un mes de que se cerró el puente colgante en la Laguna del Iguanero para su reparación, de nueva cuenta se registraron trabajos en el atractivo de este Pueblo Mágico.

Los trabajos están siendo realizados por personal de Obras Públicas desde hace varios días en el puente que conecta la isla junto a un margen de la laguna en mención.