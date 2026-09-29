$!Cierran el puerto de Teacapán a la navegación e ingreso a playas de Escuinapa

ESCUINAPA._ El puerto de Teacapán fue cerrado a la navegación y las playas cerradas a bañistas debido a las condiciones del mar por efectos del Huracán Polo, informó el coordinador de Protección Civil, Jesús López Bibriesca.

A través de un boletín de prensa, el funcionario informó que las playas no tienen condiciones para que se dé acceso a bañistas, por lo que se han colocado banderas rojas como señalización.

Mientras que se mantiene vigilancia en la zona urbana de la cabecera municipal ante la presencia de lluvias y la detección de canales azolvados por basura.