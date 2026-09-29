El Sur
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Prevención

Cierran el puerto de Teacapán a la navegación e ingreso a playas de Escuinapa

Las condiciones del mar no están aptas para los bañistas debido al oleaje generado por los efectos del Huracán Polo
Carolina Tiznado |
29/09/2026 12:14
29/09/2026 12:14

ESCUINAPA._ El puerto de Teacapán fue cerrado a la navegación y las playas cerradas a bañistas debido a las condiciones del mar por efectos del Huracán Polo, informó el coordinador de Protección Civil, Jesús López Bibriesca.

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A través de un boletín de prensa, el funcionario informó que las playas no tienen condiciones para que se dé acceso a bañistas, por lo que se han colocado banderas rojas como señalización.

Mientras que se mantiene vigilancia en la zona urbana de la cabecera municipal ante la presencia de lluvias y la detección de canales azolvados por basura.

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“Se tiene especial atención y focos rojos en el Infonavit Arroyo Seco y áreas aledañas por sectores azolvados por basura y lodo”, dijo.

Se pide a la población y pescadores extremar precauciones, respetar señalamientos y mantenerse informados a través de canales oficiales.

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