Cierran hasta nuevo aviso puente colgante en El Rosario

EL ROSARIO._ Por mantenimiento, Comuna anuncia cierre indefinido de puente colgante en la laguna del Iguanero, en la cabecera municipal.

Así lo dio a conocer el gobierno local, por medio de sus redes sociales, donde se aprecia el atractivo cerrado con cintas de seguridad.

“Se les comunica que por mantenimiento y reparación, el puente colgante de la Laguna del Iguanero se mantiene cerrado hasta nuevo aviso”, es el mensaje que acompaña a la imagen.

Cabe destacar que el puente de la laguna del Iguanero conecta con una isla, que se ha convertido en un atractivo para locales y visitantes.

Así mismo, se agradeció la comprensión de ciudadanos y visitantes, al precisar que se trabaja en mantener los espacios públicos seguros.